男性５人組グループ・Ｄａ−ｉＣＥが１２日、さいたまスーパーアリーナで、全国４都市８公演を巡るアリーナツアーの最終日を迎えた。５年連続５回目となるアリーナツアーは「ＥｎｔｒａｎＣＥ」というタイトルを掲げ、グループに興味を持ってくれた来場者の“入り口”となるような魅惑のステージを展開した。スモークが激しく立ち上がる中、５人は会場の上空にあるＬＥＤから登場した。ボーカル・大野雄大（３６）が「ファイナ