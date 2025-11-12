「中国インターネット発展報告2025」が世界インターネット大会・烏鎮サミットで発表された。中国の6G特許出願件数は6月時点で世界全体の約40．3％を占め、世界1位となっている。中国経済網が伝えた。産業化の面では、6G技術の実証と産業化が加速し、世界初の6G向け内生型スマート通信システムの研究開発と実演に成功した。ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）に限って見ても、技術が急速に進歩している。24年の中国BMI市場