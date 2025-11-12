スーパーでは、まだ5キロ5000円台も店頭に並ぶなど、コメの高値が続いています。その一方で、名古屋市中村区では、刺身やご飯が食べ放題の店が12日にオープンし、注目を集めています。 ■コメの高騰続く中…刺身もごはんも食べ放題！ 11月12日、名古屋駅から歩いて4分の場所にオープンした「漁港食堂 えびす市場 名古屋駅前店」には、開店前から行列ができていました。 厨房には山