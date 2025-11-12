価格の変動が少なく「物価の優等生」と言われる卵ですが、価格高騰が続き、過去最高値に迫る勢いです。 県内のスーパーやケーキを販売する店の受け止めや対応を取材しました。 ■ゆめタウン夢彩都店/長崎市元船町 （寺田美穂アナウンサー） 「長崎市のスーパーです。人気商品が配置されるという角地に並ぶのが卵です」 栄養価が高く食卓には欠かせない、卵。 （買い物客）