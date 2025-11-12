俳優の橋本環奈さん（26）が11日、表参道ヒルズのクリスマスツリー点灯式にブーケを持って登場。自身の輝きを保つための秘けつについて語りました。ガラスのように輝いて見えるブーケを持って登場した橋本さん。それにちなみ自身の輝きを保つためにしていることについて「私がいつも思っていることは何事も楽しむこと！本当によく笑って会いたい人には会って、友達ともすごく忙しくても家で1人で過ごすことなくっていう感じです