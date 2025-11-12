野球・社会人日本選手権最終日（１２日・京セラドーム大阪）――決勝が行われ、ヤマハが２―１で日本生命を破り、２０１６年の第４２回大会以来となる２度目の優勝を果たした。ヤマハは五回に矢幡の２点適時打で均衡を破り、佐藤廉が１失点完投した。最高殊勲選手賞には佐藤廉が選ばれた。一打逆転サヨナラ負けの場面、２者連続三振で切り抜けるリードは１点、九回一死二、三塁のピンチ。一打浴びればサヨナラ負けの土壇場で、