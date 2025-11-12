損保ジャパンでは社内の女性管理職によるジェンダーギャップを解消する取り組みが始まっています。損保大手損保ジャパンは東京都内の本社で女性の管理職で構成する「女性リーダーカウンシル」の中間報告会を行いました。対面とオンラインで合わせて約70名が全国から参加し、現場の女性リーダーたちが12グループに分かれて、新しいリーダー像や多様な人材のマネジメントなどについて、具体的な改善策を調査・議論した結果を共有しま