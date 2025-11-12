１２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、この日の参院予算委員会での高市早苗首相と質問に立った立憲民主党・蓮舫参院議員との政治とカネを巡る論戦の模様を報じた。高市首相と蓮舫氏の国会での論戦の映像を見届けたキャスターの大越健介氏は「政治とカネの問題というのは自民党にとって依然、大きな頭痛の種です」と指摘。「高い支持率で発進した高市政権ですけれども適切な処置をしな