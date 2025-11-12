女優の井川遥（49）が12日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。無趣味であることを明かした。番組では、識者たちが「脳とカラダに良い趣味」を紹介。自身の趣味を尋ねられた井川は「趣味と言えるようなものがあるのかと思って…」。事前アンケートで回答した「やったことがある趣味」としてウォーキング、ヨガ、ピラティス、サウナ、温泉巡り、料理、読書、音楽鑑賞、カラオケ、陶芸、旅行、