映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』のレンタル配信を記念し、ギャレス・エドワーズ監督をはじめ、キャストのジョナサン・ベイリーさん、ルナ・ブレイズさんの日本独占インタビューが公開されました。映画は、シリーズ6作の累計世界興行収入が9400億円を超える『ジュラシック』シリーズの最新作で、2025年に日本で公開された洋画作品として最速で興行収入48億円を突破し、全世界興行収入は510億円を超える記録となりました