【北京共同】北朝鮮専門サイト、NKニュースは12日、北朝鮮が来年1月以降の開催が予想されている朝鮮労働党大会に向けて、平壌郊外の美林飛行場周辺で軍事パレードを準備している可能性があると報じた。衛星画像を分析した結果、11月以降に多数の軍用トラックが集まっている様子を確認した。北朝鮮は10月の党創建80年に合わせて軍事パレードを開いたばかり。5年に1度の党大会の日程は不明だが、軍事パレードを準備する場合は来