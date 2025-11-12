史上初のブラジル戦勝利は、怪我のため外から見届けた。日本代表DF板倉滉(アヤックス)は9月シリーズ以来の代表参加。「またサッカーを盛り上げてくれたなというのもある。相手がブラジルだろうと堂々と個人個人が戦えるところは見れた」と偉業を称えつつ、「やっぱり本戦ではないので、そこは気を抜かずに今回の2試合もやらないといけない」と気を引き締めた。今シーズンから加入したアヤックスではレギュラーポジションを掴み