GK鈴木彩艶の負傷による追加招集で昨年1月のアジアカップ以来となる代表復帰を果たした。日本代表GK野澤大志ブランドン(アントワープ)は「代表のメンバーとして戦えるのはすごく誇らしいこと。サッカー選手としてうれしいし、急な招集でも気持ちの面ではバタバタせず合流している」と強調した。左手の中指と舟状骨を骨折した鈴木彩に対し、「(GKは)手がかなり大事だし、痛みがあると無意識に思い切りプレーできない」と慮る野