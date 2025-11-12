冬に向けて洋服を買い足すなら、トレンドカラーであるグレーに注目してみて。洗練された雰囲気をまとえるグレーの洋服は、大人のデイリーコーデで大活躍の予感。そこでおすすめしたいのが【グローバルワーク】から登場したグレーのストレートパンツとナロースカート。合わせやすく楽ちんさも魅力なので、秋冬コーデに取り入れてみて。 穿き心地がよさそ