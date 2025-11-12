TOMOOのニューアルバム『DEAR MYSTERIES』が、本日リリースされた。本作は、前作『TWO MOON』以来約2年ぶりのフルアルバムとなっている。TVアニメ『アオのハコ』第2クールエンディング主題歌である「コントラスト」やフジテレビ系ドラマ『全領域異常解決室』エンディングテーマ「エンドレス」、などに加え、「Lullaby to my summer」や「高台」など、ライブでは披露していたもののリリースされていなかった未音源化曲も含む全12曲