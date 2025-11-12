男性5人組「Da―iCE」が12日、さいたまスーパーアリーナで、全国ツアーの最終公演を行った。ライブでは来年1月14日に新アルバム「TERMiNaL」を発売することも発表された。会場の上空から5人が降り立ち「Entrance6」からスタート。花村想太（35）が「腹から声を出していこうぜ！」と観客をあおり、今夏の全国高校野球選手権大会のテーマソングにも使用された「ノンフィクションズ」やヒット曲「スターマイン」「CITRUS」など代