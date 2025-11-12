１２日の日本テレビ「上田と女が吠える夜」では、「スマホ依存な女＆スマホ音痴な女のお悩み相談ＳＰ」が放送された。「スマホ音痴な女」で瀬川瑛子（７８）が登場。ショート金髪に赤とグレーのニットワンピにブーツ姿。スマホを何に使ってるかを聞かれると、松原のぶえ、田川寿美、城之内早苗と女子会グループを作ったが「お姉さまＬＩＮＥにして下さいって言われたんですけど、私ＬＩＮＥ苦手だから…電話のほうが早いです