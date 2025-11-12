映画『兄を持ち運べるサイズに』の舞台挨拶付きプレミア上映会が12日、都内にて行われ、主演の柴咲コウをはじめ、オダギリジョー、満島ひかり、青山姫乃、味元耀大、そして中野量太監督が出席。作品や役に込めた熱い思いを語った。【写真】鮮やかなイエローコーデで登場した柴咲コウ日本アカデミー賞・報知映画賞など多くの映画賞を席捲した『湯を沸かすほどの熱い愛』や、国内のみならずフランスでも大ヒットを記録した『浅田