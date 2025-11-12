男性５人組「Ｄａ‐ｉＣＥ」が１２日、さいたまスーパーアリーナで全国アリーナツアーの最終公演を迎えた。５年連続５回目となるアリーナツアー。２万人で埋め尽くされた客席に向かって花村想太が「腹から声出していこうぜ」とシャウトすると、工藤大輝も「たまアリのでっかい声を聞かせろ！」と続けた。花村が「みんなが明日から走り続けて行けるような歌を届けます」と呼び掛けた通り、ヒット曲「ＣＩＴＲＵＳ」「Ｉｗｏ