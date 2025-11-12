◆第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月１５日、東京競馬場・ダート１６００メートル＝１着馬にはチャンピオンズＣへの優先出走権）追い切り＝１１月１２日、美浦トレセン第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１５日、東京）に出走するルクソールカフェ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）が美浦・Ｗコースで最終追い切りを行った。４ハロンからサトノフレア（２歳新馬）を１馬身追走し、５１秒３―１１秒６で併入。馬なりでも