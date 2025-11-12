元日向坂４６・渡邉美穂が１２日までに自身のＳＮＳを更新。メガネ姿を公開した。インスタグラムに蜂とレモンの絵文字を添えて、カフェでの写真をアップ。黒ぶちメガネをかけた、可愛らしい姿を披露した。この投稿にファンからは「おしゃれで可愛い〜」「眼鏡がすごく似合ってて可愛いです！」「大人な美穂さん」「可愛すぎて天才！！」「かっわ、、、」などの声が寄せられている。