◆バスケットボールＢ１リーグ第１０節レバンガ北海道９５―９３佐賀（１２日・北海きたえーる）Ｂ１東地区３位のレバンガ北海道が西地区の佐賀と対戦し、９５―９３で勝利した。２０１８年１月２０日の川崎戦以来、８季ぶりに５連勝を達成。得失点差で順位は変わらないが、１２勝４敗の２位宇都宮と勝敗数で並んだ。２点リードで迎えた第４クオーター（Ｑ）残り１０秒。逆転のブザービーターを狙った相手の３点シュート（３