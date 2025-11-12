米ラッパーのトラヴィス・スコットが8日、埼玉・ベルーナドームにて初の日本スタジアム単独公演を開催した。世界を席巻する『Circus Maximus Tour』の一環として行われたこのステージは、期待を遥かに超える“現象”とも呼ぶべき一夜となった。【ライブ写真】かっこいい…！炎をバックに佇むトラヴィス・スコットトラヴィスの来日公演は2013年、東京・渋谷VISIONでの600人規模のギグ以来。12年の時を経て、約3万人を動員したベ