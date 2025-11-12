5人組男性アーティストのDa−iCEが12日、さいたまスーパーアリーナでアリーナツアー「EntranCE」最終公演を開催した。アリーナツアーは5年連続で、今回は4都市8公演すべて完売となった。最新曲「Monster」や代表曲「I wonder」「CITRUS」、今夏の甲子園応援ソング「ノンフィクションズ」など全20曲をパフォーマンス。2万人の6面（ファンの総称）を盛り上げた。MCでは大野雄大（36）の話題となり、花村想太（35）は「（大野は）マッ