¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê28¡áºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤È¡¢¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¤Çº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹Æ¼¥á¥À¥ë¤Î¸Þ½½ÍòÍ­¼Ó¡Ê29¡áBIPROGY¡Ë¤¬ÁÈ¤ó¤À¥Ú¥¢¤¬12Æü¡¢·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Î´þ¸¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸Þ½½Íò¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»î¹çÁ°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢»î¹ç¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢´þ¸¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö·§ËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ë¤Î¤ò»äÃ£¤ÏÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½Ð