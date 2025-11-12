北海道・知床半島沖で乗客ら２６人が犠牲になった観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」の沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社「知床遊覧船」社長・桂田精一被告（６２）の初公判が１２日、釧路地裁（水越壮夫裁判長）であり、弁護側は「事故は予見できなかった」と無罪を主張した。被告も罪状認否で「船長との協議で『海が荒れる前に引き返す』と聞き、出航を認めた」と述べた。船長は事故で死亡した。桂田被告が事