高市政権発足後、初となる経済財政諮問会議が開かれました。“アベノミクス”や高市総理の経済政策に近い民間議員は、補正予算の規模について「前年を上回らないと積極財政の期待が低下する」と強調しました。高市早苗 総理「かなり大きなチャレンジになる、大転換になっていく、そういう時期だと思います」12日の経済財政諮問会議では、近くまとめる総合経済対策やマクロ経済政策をめぐって議論が交わされました。このなかで