友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は友だちとのトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は友だちの亜季に頼まれ、彼女主催のサークルに入ることになります。しかしサークルでの活動が思うように進まず、苛立つ亜季。主人公と友だちの菜摘は彼女に怒られると思わず、落ち込んでいる様