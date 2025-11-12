◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１１月１２日、美浦トレセン西山智昭記者が注目する「考察」追い切り編は、悲願のＧ１制覇を目指す４歳馬に注目した。乗り難しいが能力は高い。ボンドガール（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）の評価には毎回頭を悩ませるが、今回はかなりスムーズな最終追い切りができていた。坂路を単走馬なりで５３秒８―１２