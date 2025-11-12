夫婦のコミュニケーションは円満な関係を築くためにとても大事なこと。しかし毎日一緒に暮らしていると、些細な言い争いは避けられないのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、旦那さんとの「言った」「言わない」という言い争いに関するこんな投稿がありました。『旦那のことです。自分の言った言葉を「言っていない」、言っていない言葉を「言った」。しまいには「お前の記憶がおかしい」と。こんなやり取りがしょ