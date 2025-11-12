秋が深まる中、新潟県佐渡市でも紅葉が見頃を迎えています。歴史的建造物や神秘的な池など、佐渡ならではの景色と紅葉の競演が多くの人の心を捉えています。 空気が澄み、月も美しく輝く秋の佐渡。今、まさに秋の風景が広がりを見せています。国指定の重要文化財妙宣寺の“五重塔”では、その荘厳な姿に赤や黄色モミジが彩りを加えています。【観光客（名古屋から）】「素晴らしい。ずっと来たかった」【観光客（福島から）】「ち