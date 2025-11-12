福岡東署は12日、福岡市東区香椎照葉6丁目付近の路上で同日午後3時ごろ、下校中の小学生女児が見知らぬ女から「このズボンどこで買ったの」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。女は40代、肩につかないくらいの長さの茶髪。上下黒色の服を着用し、白色肩掛けバッグを所持していたという。