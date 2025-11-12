東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働の是非をめぐる動きが最終局面を迎えています。新潟県の花角知事は11月12日、原発立地自治体との三者会談や原発の安全性などを議論する地元住民の会合に臨みました。 12日午後、柏崎市の産業文化会館・アルフォーレの一室で一人座っていた柏崎市の桜井雅浩市長。三者会談のために訪れる花角知事と刈羽村の品田宏夫村長の到着を待っていました。その三者会談をめぐっては…【柏崎市桜井雅浩