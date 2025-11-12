野依良治・名古屋大特別教授日本学士院は12日、総会を開き、新たな日本学士院長として、2001年にノーベル化学賞を受賞した野依良治名古屋大特別教授（87）を選んだと発表した。元東京大学長の佐々木毅氏（83）の後任で、任期は同日から3年間。野依氏は兵庫県生まれ。京都大大学院修了後、名古屋大理学部教授や理化学研究所理事長などを歴任。24年から科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター名誉センター長も務める。01年