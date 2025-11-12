■高校時代の友人たちからお誘いが…GWが近づいたころ、高校時代の友人・AとBから「久しぶりに会おうよ」とグループメッセージが届きました。3人で集まるのは本当に久しぶりです。3人の中で私だけ大学進学を機に上京し、そのまま就職した都内の職場で夫と出会い、今は小1の娘と保育園年少の息子を、共働きで育てています。両親はすでに他界しているため、実家はもうありません。なので、私の地元に帰省することはほとんどなくなり