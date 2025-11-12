欧州株英国、スペイン、イタリアの主要株価指数が最高値更新 東京時間21:59現在 英ＦＴＳＥ100 9901.29（+1.69+0.02%） 独ＤＡＸ24410.55（+322.49+1.34%） 仏ＣＡＣ40 8264.90（+108.67+1.33%） スイスＳＭＩ 12778.76（+76.68+0.60%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間21:59現在 ダウ平均先物DEC 25月限48140.00（+110.00+0.23%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC