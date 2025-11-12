俳優の山粼努さん（88）が11日、自身のXで、肺炎のため8日に亡くなった仲代達矢さん（92）を追悼しました。山粼さんは「俳優座養成所時代、四年先輩の彼が僕らのヒーローだった。（仲代さんが四期生で僕は八期）同級生のなかには、タバコの吸い方まで真似をする奴がいた。その頃から彼は、舞台、映画両方で大活躍。若手有能演劇俳優が同時に映画スターになった第一号が彼、ナカダイタツヤ。」と、仲代さんが憧れの存在