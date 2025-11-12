元Little Glee Monsterの荒井麻珠（27）が12日、東京・渋谷公会堂で、シティーポップの名曲を集めたライブ「City Pop Live」に出演した。武部聡志氏（68）が総合プロデュースを務めた。竹内まりやの「SEPTEMBER」や安全地帯の「悲しみにさよなら」などを披露し、荒井由実の「ルージュの伝言」は4人で歌唱。「久々にコーラスができてめちゃくちゃうれしい。コーラスってすごく良いなって。笑顔が止まらない」と喜びを語った。シティ