断られるたびに心が折れる…「優しい旦那さん、大事にしなよ」幸せなはずの日常で、妻が思い悩むこと／夫に「したくない」が言えない（1）妊娠して、赤ちゃんが産まれたらいままで以上にラブラブな夫婦になると思っていた、まきこんぶさん。里帰り出産をして、夫オタッキーさんとの久しぶりの再会を楽しみにしていたものの実際に会ってみるとまさかの拒否感！？産後、メンタルが不安定になっていく妻と、以前と変わってしまった妻