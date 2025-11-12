11月19日(水)「上田と女が吠える夜 特別版」初の試み！一夜限りの特別企画！男女逆転！男もツラいよ！男のお悩み相談SP！ 11月19日は「国際男性デー」で、男性の健康や幸福の観点からジェンダー平等を考える日…ということで！いつもは女性のモヤモヤを発散している「上田と女が吠える夜」が一夜限りの特別版！男女逆転！男たちが日々感じる生きづらさを大告白！デート代の奢り奢られ問題でも大激論！◆上田晋也「男は人生で