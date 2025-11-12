ファイターズのエースで北海道鹿部町出身の伊藤大海投手が、シーズンを通じて最も守備力に卓越した選手に贈られる三井ゴールデン・グラブ賞を初めて獲得しました。プロ野球の守備のスペシャリストに贈られる三井ゴールデン・グラブ賞の受賞者が発表され、ファイターズのエースで沢村賞に輝いた鹿部町出身の伊藤大海投手が、プロ５年目で初めて選ばれました。投手部門でファイター