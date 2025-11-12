例年より早く流行しているインフルエンザ。学級閉鎖なども増えています。そんな中、のどを撮影して解析する、痛みが少ない最新の検査が全国で広がってきています。■インフルエンザが感染拡大中吹き抜ける風が冷たくなるにつれ、色づきも進んでいます。12日朝、氷点下近くまで気温が下がった長野の紅葉スポット「出早公園」。本格的な冬の寒さになりました。全国各地で、今季一番の冷え込みとなった12日。今年は例年より早く、イン