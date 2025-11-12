「京極賞・Ｇ１」（１２日、まるがめ）１号艇の峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝がインから逃げて１着。２４年２月の九州地区選手権（芦屋）以来、Ｇ１通算Ｖ２０を達成した。１２００万円を獲得し、賞金ランク６位まで浮上した。２着は吉田拡郎（岡山）、３着は白井英治（山口）が入った。先頭でゴールラインを割った瞬間、峰が右拳を高々と突き上げた。「抑えきれなかった」。今年初Ｖをつかみ取り、ガッツポーズで感