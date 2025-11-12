日本代表ＭＦ南野拓実（３０）が、森保ジャパンの苦手分野克服を誓った。南野は１２日、国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田）、ボリビア戦（１８日、国立）に向けて千葉市内で代表チームメートとともに調整。練習後の取材対応で「相手がモチベーション高くやってきて、割り切ったプレーというか、ロングボールやフィジカルを前面に出す相手に対して、僕らはうまく戦えていないところがある」とチームが抱える弱点を挙げた。