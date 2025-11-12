国民民主党の榛葉賀津也幹事長は１２日、参院予算委に出席。所得税の課税最低ライン、いわゆる?年収の壁?を最低賃金の上昇率に連動させて見直し、１７８万円に引き上げるよう高市早苗首相に求めたあと、北朝鮮の拉致問題に関しての質問を行った。高市首相は３日に都内で開かれた北朝鮮による日本人拉致被害者の帰国を求める「国民集会」に出席。その際、北朝鮮の最高指導者・金正恩総書記との首脳会談に向けて強い意欲を示した