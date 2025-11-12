マジック・ジョンソン氏がトーク番組に出演米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。球団の共同オーナーであるバスケ界のレジェンド、マジック・ジョンソン氏が、現地の人気トークショー番組に出演。日本人ファンへの驚きを語っている。206センチの長身ながら司令塔として、ノールックなど多彩なパスでレイカーズ黄金期をけん引したジョンソン氏。現在では、ドジャー