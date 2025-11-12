◆デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１２日、美浦トレセン前走のサウジアラビアＲＣで２着だったガリレア（牡２歳、美浦・清水英克厩舎、父モズアスコット）は、美浦・ポリトラックコースでクラディスティーナ（２歳１勝クラス）を３馬身追走。ゴール前で仕掛けられると鋭く伸びて併入で終えた。清水英調教師も「いいんじゃない。チップは脚をとられて嫌みたい。ポリトラックだ