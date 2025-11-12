◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１２日、栗東トレセンアドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は、栗東・坂路で５５秒３―１２秒５。調整程度だったが、５日にＣＷコースでびっしりやっているため、これで十分だ。友道調教師は「前走後も在厩で。ここまで予定通りにきていますし、テンションも上がっていません」とうなずいた