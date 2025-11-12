タレントの藤田ニコルが１２日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。スマホが手放せない日常を送っていることを明かした。この日は「スマホ依存な女ＶＳスマホ音痴な女が大激論」。スマホ依存症代表として出演の藤田は「寝てる時と収録中以外は全部触ってます」と明かして、ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「もう、くっつければ？手とスマホ」とツッコまれた。「本当に未来があると