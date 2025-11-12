NGT48のキャプテン藤崎未夢（24）が12日、グループを卒業すると発表した。新潟市のNGT48劇場でこの日、行われた「おもいでいっぱい」公演で、「私、藤崎未夢はNGT48を卒業します」と自ら明かした。卒業は来年春を予定している。15年のグループ結成から、今年が10周年の節目。「これからのグループについて考えた時、新しいNGT48が知りたい、私自身も違う世界で、新しい自分に出会って成長したいと思いました」と、節目での決